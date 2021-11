Deutsche Bank belässt SAP auf 'Buy' - Ziel 145 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für SAP nach einer Investorenveranstaltung unter anderem mit dem Finanzchef Luka Mucic auf "Buy" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen.Die Erkenntnisse bestätigten seine positive Einschätzung des Cloud-Übergangs bei dem Softwarekonzern, schrieb Analyst Johannes Schaller in einer am Montag vorliegenden Studie. Gleiches gelte für die kurz- bis mittelfristige Geschäftsentwicklung. Er sieht weiterhin viel Kurspotenzial, sofern SAP weiterhin mit seiner Strategie weiter erfolgreich sein sollte./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2021 / 07:58 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.