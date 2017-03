Deutsche Bank belässt Ryanair auf 'Buy' - Ziel 17,60 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Ryanair auf "Buy" mit einem Kursziel von 17,60 Euro belassen.Die Anleger unterschätzten, in welchem Ausmaß der irische Billigflieger neben dem Ticketgeschäft auch Umsätze aus anderen Aktivitäten generieren könne, bekräftigte Analyst Anand Date in einer Studie vom Donnerstag. Dies sei der eigentliche Treiber für die Profitabilität. Der Wettbewerber EasyJet hingegen könnte eventuell nicht so deutlich von diesem Geschäftszweig profitieren./la/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.