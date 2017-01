Deutsche Bank belässt Rocket Internet auf 'Buy' - Ziel 30 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Rocket Internet":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Aktie der Start-up-Schmiede Rocket Internet mit Blick auf einen Pressebericht über einen bevorstehenden Börsengang der Beteiligung Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen.Die in dem Artikel kolportierte Bewertung des Essenslieferanten von rund 3,5 Milliarden Euro läge über der von Konkurrenten wie etwa Just Eat und Grub Hub, aber deutlich unter der in der Lebensmittelpresse zuvor genannten Größe von rund 6,5 Milliarden Euro, schrieb Analyst Benjamin Kohnke in einer Studie vom Dienstag. Allerdings sei Letzteres am Markt auch niemals eingepreist worden./tav/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.