Deutsche Bank belässt Roche auf 'Buy' - Ziel 271 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Roche Genussscheine":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Roche auf "Buy" mit einem Kursziel von 271 Franken belassen.Die Verzögerung im Genehmigungsprozess für das Multiple-Sklerose-Medikament Ocrevus in den USA sei zwar nichts Ungewöhnliches, aber dennoch ein kleinerer Stimmungsdämpfer, schrieb Analyst Tim Race in einer Studie vom Mittwoch. Wie der gesamte Sektor ringe auch der Pharmakonzern Roche derzeit um Erfolgsnachrichten in puncto Produktpipeline./tav/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.