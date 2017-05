Deutsche Bank belässt Rio Tinto auf 'Buy' - Ziel 4140 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto Plc":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Buy" mit einem Kursziel von 4140 Pence belassen.Weil die großen Bergbaukonzerne in den vergangenen fünf Jahren nur wenig investiert hätten, dürften die nachhaltigen Investitionen steigen, schrieben die Analysten in einer am Donnerstag veröffentlichten Branchenstudie./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.