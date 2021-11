Deutsche Bank belässt RWE auf 'Buy' - Ziel 37 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für RWE nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen.Die Nettoverschuldung sehe hoch aus, schrieb Analyst Olly Jeffery in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings rechne der Energiekonzern nun mit bedeutenden Zuflüssen, was die effektive Schuldenlast drücke. Der Kapitalmarkttag am kommenden Montag sei nun das Hauptereignis./men/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2021 / 08:13 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.