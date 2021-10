Deutsche Bank belässt Qiagen auf 'Buy' - Ziel 58 Dollar

Finanztrends Video zu Qiagen



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Qiagen auf "Buy" mit einem Kursziel von 58 US-Dollar belassen.Wie Analyst Falko Friedrichs in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick schrieb, verspricht er sich von dem Diagnostikkonzern ein gutes drittes Quartal. Er verwies dabei auf ein im Jahresviertel nochmals erhöhtes Corona-Testaufkommen. Für das Portfolio ohne Covid-Bezug rechnet der Experte mit einem weiterhin guten Lauf. Auch für die Jahresprognose gebe es Luft nach oben./tih/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2021 / 06:28 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.