Deutsche Bank belässt Qiagen auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Qiagen vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" belassen.Das Kursziel für die in New York gelisteten Aktien erhöhte Analyst Gunnar Romer in einer Studie vom Montag von 35 auf 37 US-Dollar. Seiner Einschätzung nach ist das Biotech-Unternehmen weiterhin auf einem guten Weg. Die für 2020 gesteckten Ziele hätten eher Luft nach oben als nach unten - auch wegen zunehmenden Rückenwindes durch Währungseffekte./tih/la Datum der Analyse: 24.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.