Deutsche Bank belässt ProSiebenSat.1 auf 'Hold' - Ziel 14,50 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 anlässlich der Spekulationen um eine Übernahme durch Mediaset auf "Hold" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen.Analystin Silvia Cuneo glaubt in einer am Dienstag vorliegenden Studie, dass die Italiener auf ihrem Weg zu einer europäischen Mediengruppe zuerst die Verschmelzung der Aktivitäten in Italien und Spanien vorantreiben werden. Am deutschen Konzern könne Mediaset seinen Anteil bis auf 30 Prozent erhöhen, erst dann werde ein Pflichtangebot an die Aktionäre notwendig./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2020 / 09:18 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.