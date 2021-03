Deutsche Bank belässt ProSiebenSat.1 auf 'Buy' - Ziel 22 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat ProSiebenSat.1 nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen.Die soliden endgültigen Resultate des Medienkonzerns für das Schlussquartal 2020 entsprächen den bereits bekannten Eckdaten, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Ausblick für das Werbegeschäft im laufenden Jahr falle verständlicherweise vorsichtig aus. Das bereinige operative Ergebnisziel (Ebitda) liege deutlich unter der Konsensschätzung, habe aber Luft nach oben./gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2021 / 07:01 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.