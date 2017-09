Deutsche Bank belässt PSA auf 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Peugeot":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat PSA nach einer Konferenz auf der Internationalen Automobilausstellung (IAA) in Frankfurt auf "Buy" belassen.Die Elektrifizierung der Autos sei das alles beherrschende Thema gewesen, schrieb Analyst Gaetan Toulemonde in einer Branchenstudie vom Freitag. Die Franzosen planten ihre Margen zu halten, indem sie die Ausgaben für die Diesel-Technologie in Richtung Elektroantrieb verlagerten./ajx/tav Datum der Analyse: 15.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.