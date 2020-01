Deutsche Bank belässt Orange auf 'Buy' - Ziel 17 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Orange":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Orange SA auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen.Orange ist für ihn weiterhin ein "Top Pick" im Telekomsektor, schrieb Analyst Roshan Ranjit in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der jüngste Kapitalmarkttag sei verdaut. Der Aktienkurs biete derzeit gute Gelegenheiten./ajx/kro Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2020 / 05:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.