Deutsche Bank belässt Novartis auf 'Hold' - Ziel 74,50 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Novartis vor Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 74,50 Franken belassen.Das erste Quartal dürfte das härteste für den Schweizer Pharmakonzern in diesem Jahr werden, schrieb Analyst Tim Race in einer Studie vom Dienstag. Dabei verwies er auf Nachahmermittel, die Novartis das Geschäft erschwerten, auf Investitionen für die Markteinführung neuer Medikamente sowie auf Ausgaben für die Vermarktung im Pharmageschäft und in der Augenheil-Sparte Alcon./ck/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.