Deutsche Bank belässt Norma Group auf 'Hold' - Ziel 33 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Norma Group auf "Hold" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Der europäische Investitionsgütersektor zeichne sich weiterhin durch einen hohen Auftragsbestand und wachsende Bestelleingänge aus, schrieb Analyst Nicolai Kempf in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Er sieht für 2022 ein solides Wachstum bei kurz- und langzyklischen Unternehmen mit den Themen Nachhaltigkeit, Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung als starken Wachstumstreibern. Allerdings rechnet der Experte mit rückläufigen Bewertungen wegen steigender Zinssätze./edh/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2022 / 16:31 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.