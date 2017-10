Deutsche Bank belässt National Grid auf 'Sell' - Ziel 900 Pence

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für National Grid vor Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 900 Pence belassen.Nach dem Verkauf der Mehrheit am Gasverteilungsgeschäft des britischen Versorgers sollte zwar einen negativen Effekt im ersten Geschäftshalbjahr 2017/18 gehabt haben, dürfte aber in weiterer Zukunft neutral zu werten sein, schrieb Analyst James Brand in einer Studie vom Montag. Er sehe aber allgemeine politische und auch regulatorische Risiken in Großbritannien./ck/oca Datum der Analyse: 30.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.