Deutsche Bank belässt Munich Re auf 'Sell' - Ziel 164 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Munich Re vor der Berichtssaison bei Rückversicherern auf "Sell" mit einem Kursziel von 164 Euro belassen.Der Zyklon Debbie habe in einem ansonsten ruhigen ersten Quartal doch noch zu Belastungen geführt, schrieb Analyst Frank Kopfinger in einer Sektorstudie vom Donnerstag. Dennoch sollten die Ergebnisse in der Branche letztlich im gewöhnlichen Rahmen liegen. Munich Re sei beim Ausblick schon von einem milden Jahresstart ausgegangen./tih/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.