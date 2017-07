Deutsche Bank belässt Metro auf 'Hold' - Ziel 27 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Metro St":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Metro AG auf "Hold" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen.Der Sektor der europäischen Lebensmittelhändler habe sich im zweiten Quartal unterdurchschnittlich entwickelt, was sich zur Hälfte mit dem angekündigten Zukauf von Whole Foods durch den Internethändler Amazon in den USA begründen lasse, schrieb Analystin Niamh McSherry in einer Studie vom Donnerstag. Dass in dieser Zeit die Metro-Aktie zugleich überdurchschnittlich zugelegt habe, sei wohl den Aufspaltungsplänen des Konzerns geschuldet gewesen./ck/bek Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.