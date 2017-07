Deutsche Bank belässt Metro auf 'Hold' - Ziel 27 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Metro AG":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Aktie des Handelskonzerns Metro mit Blick auf die laufende Aufspaltung auf "Hold" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen.Die Unterhaltungselektronik mit den Ketten Media Markt und Saturn unter dem Namen Ceconomy dürfte ab Mitte Juli separat an der Börse gelistet werden und rund 11 Euro je Aktie wert sein, schrieb Analyst Warwick Okines in einer Studie vom Montag. Vor allem mit einem zentralisierten Vertriebsmodell könnte Ceconomy die im Branchenvergleich traditionell schwachen Margen steigern, was aber mit einigen Umsetzungsrisiken behaftet sei. Auch das Zusammengehen mit einem Wettbewerber könnte für akzeptable Erträge sorgen, was angesichts der existierenden Anteilseignerstruktur aber schwierig sei./gl/mis Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.