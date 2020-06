Deutsche Bank belässt Lufthansa auf 'Sell' - Ziel 5,70 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Finanztrends Video zu Lufthansa



mehr >

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Lufthansa auf "Sell" mit einem Kursziel von 5,70 Euro belassen.Analyst Andy Chu nahm in einer am Dienstag vorliegenden Studie zur europäischen Transportbranche von Unternehmen Abstand, die einen hohen finanziellen und/oder operativen Verschuldungsgrad aufwiesen und zudem gewerkschaftlich organisierte Arbeitskräfte hätten. Beides sei bei der Lufthansa und Air France-KLM der Fall, weshalb diese Aktien seine am wenigsten bevorzugten Titel seien./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2020 / 13:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.