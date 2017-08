Deutsche Bank belässt Lufthansa auf 'Hold' - Ziel 19,70 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Lufthansa nach dem Insolvenzantrag von Air Berlin auf "Hold" mit einem Kursziel von 19,70 Euro belassen.Die Branchenkonsolidierung dürfte am Markt positiv gesehen werden, schrieb Analyst Anand Date in einer Studie vom Mittwoch. Die Lufthansa könnte sich zudem durch eine Teilübernahme von Air Berlin in ihrem Heimatmarkt künftig besser gegen Billigflieger verteidigen. Dies werde am Markt noch unterschätzt./ajx/ag Datum der Analyse: 16.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.