Deutsche Bank belässt L'Oreal auf 'Buy' - Ziel 195 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat L'Oreal mit Blick auf eine Kapitalmarktveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen.Der zweite Tag der Veranstaltung habe sich der Digitalstrategien des Kosmetikkonzerns gewidmet, was ihre Wahrnehmung bestätigt habe, dass L'Oreal der Vorreiter der Branche in diesem Bereich sei, schrieb Analystin Eva Quiroga-Thiele in einer Studie vom Donnerstag./gl/stb Datum der Analyse: 09.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.