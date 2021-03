Deutsche Bank belässt LEG Immobilien auf 'Buy' - Ziel 145 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "LEG Immobilien":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für LEG nach Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen.Die Resultate des Immobilienkonzerns seien "in line" ausgefallen, schrieb Analyst Markus Scheufler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie sei vor dem Hintergrund der hohen Nachfrage nach deutschen Wohnimmobilienwerten attraktiv bewertet und notiere derzeit mit einem Abschlag von rund 20 Prozent auf den von Scheufler erwarteten Nettovermögenswert (NAV) im Jahr 2021./edh/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2021 / 07:07 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.