Deutsche Bank belässt LEG Immobilien auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für LEG Immobilien auf "Buy" belassen.Unter deutschen Immobilienunternehmen habe er seine Präferenzen für das zweite Quartal neu sortiert und zähle nun unter anderem die LEG-Aktie zu seinen "Top Picks", schrieb Analyst Markus Scheufler in einer Studie vom Dienstag. Das LEG-Papier dürfte nach einer enttäuschenden Bewertungsentwicklung 2016 in diesem Sommer von einem Aufhol-Effekt profitieren. Zudem sollten in den Kernregionen der LEG einige Wohnimmobilien-Portfolios wieder auf den Markt kommen./ck/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.