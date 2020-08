Deutsche Bank belässt Krones auf 'Hold' - Ziel 49 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Krones":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Krones nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen.Der Anlagenbauer habe schwache Zahlen zu Aufträgen und Ergebnis veröffentlicht, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Montag vorliegenden Studie. Aufgrund der hochgradig unklaren Lage bezüglich der Entwicklung im zweiten Halbjahr bleibe er bei seiner neutralen Bewertung der Papiere./ssc/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2020 / 04:01 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.