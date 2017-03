Deutsche Bank belässt JCDecaux auf 'Hold' - Ziel 32 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für JCDecaux auf "Hold" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen.Der Ausblick des Werbevermarkters auf das laufende erste Quartal sei nicht so schlimm wie befürchtet ausgefallen, schrieb Analyst Chris Collett in einer Studie vom Montag. Der Experte hob daher seine Annahmen zum organischen Wachstum im laufenden Jahr etwas an. Die europäische Werbebranche dürfte derweil vor einer Konsolidierung stehen./edh/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.