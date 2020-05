Deutsche Bank belässt Instone auf 'Buy' - Ziel 38 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Instone Real Estate Group":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Instone auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen.Wie Analyst Markus Scheufler in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie schrieb, bleibe er regional übergewichtet für den deutschen Immobilienmarkt. Instone, Vonovia und CA Immo nannte er dabei als wichtigste Kaufempfehlungen./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2020 / 06:09 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.