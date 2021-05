Deutsche Bank belässt Infineon auf 'Buy' - Ziel 42 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen und Anhebung des Ausblicks auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen.Der Chiphersteller habe ein gutes erstes Geschäftsquartal hinter sich, schrieb Analyst Johannes Schaller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach dem starken Lauf der Aktie in den vergangenen zwölf Monaten könnte kurzfristig erst einmal Zeit sein für eine Atempause, zumal es auch noch zu früh sei, um bereits die Geschäfte im Jahr 2022 in den Fokus zu rücken. Dennoch seien die strukturellen Wachstumsaussichten mittel- bis langfristig wie gehabt stark./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2021 / 16:01 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.