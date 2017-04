Deutsche Bank belässt AB Inbev auf 'Hold' - Ziel 100 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat AB Inbev vor Zahlen für das erste Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen.Sämtliche europäische Getränkehersteller hätten die Erwartungen schon vorab nach unten geschraubt, schrieb Analyst Tristan Van Strien in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Beim Brauereikontern AB Inbev rechnet er mit einem schwierigen Jahresstart in den USA sowie Margendruck in Afrika, Brasilien und Mexiko. Dazu kämen Sonderkosten durch die Übernahme von Konkurrent SABMiller./gl/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.