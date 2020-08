Deutsche Bank belässt Hugo Boss auf 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen.Zwar habe der Modekonzern mit seinem zweiten Quartal insgesamt betrachtet die Erwartungen verfehlt, doch habe es auch Positives gegeben, schrieb Analystin Jaina Mistry in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Dabei verwies sie auf die Geschäfte im Online-Bereich, die operative Kostenkontrolle und das gute Barmittel-Management./ck/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2020 / 05:52 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.