Deutsche Bank belässt Hella auf 'Hold' - Ziel 61 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Hella mit Blick auf die Ende September anstehenden Quartalzahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen.Angesichts der Branchenprobleme und Produktionsstopps bei den Herstellern dürfte es für den Autozulieferer ein schwieriges Jahresviertel gewesen sein, schrieb Analyst Christoph Laskawi in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Als eines der ersten Berichtsunternehmen dürften die Kommentare von Hella wichtige Hinweise auf die Entwicklung der Kollegen geben./ag/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2021 / 06:34 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.