Deutsche Bank belässt GlaxoSmithKline auf 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "GlaxoSmithKline":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für GlaxoSmithKline angesichts wöchentlicher Marktdaten des Dienstleister IQVIA über die Trends bei Medikamenten-Verschreibungen auf "Hold" mit einem Kursziel von 1400 Pence belassen.Bei Asthma-Anwendungen sei die Entwicklung mit dem Medikament Advair mehr oder weniger stabil, bei Trelegy aber verzeichne der Pharmakonzern eine solide Steigerung, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Bereich der HIV-Behandlungen spüre das Unternehmen aber Gegenwind./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2021 / 06:55 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.