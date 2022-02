Deutsche Bank belässt Gerresheimer auf 'Buy' - Ziel 115 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Gerresheimer":

Finanztrends Video zu Gerresheimer



mehr >

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Gerresheimer auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Die Kennziffern zum vierten Quartal sollten ein ähnliches Bild liefern, wie jene vom dritten Jahresviertel, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Der Umsatz des Verpackungsherstellers sollte organisch um 8 Prozent zugelegt haben, das bereinigte operative Ergebnis jedoch zurück gegangen sein. Insofern seien die Signale weiter nicht klar genug./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.02.2022 / 07:04 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.