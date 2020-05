Deutsche Bank belässt Evotec auf 'Buy' - Ziel 28 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Finanztrends Video zu Evotec



mehr >

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Evotec vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen.Das Biotechunternehmen leide eher wenig unter der Viruskrise und dürfte daher gut in das neue Jahr gestartet sein, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er erwartet ein zehnprozentiges Erlöswachstum, wegen höherer Forschungsausgaben auf bereinigter Basis aber ein nur stabiles operatives Ergebnis (Ebitda)./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2020 / 06:09 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.