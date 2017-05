Deutsche Bank belässt Ericsson auf 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Ericsson B":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Ericsson auf "Hold" belassen.Während sich beim finnischen Netzwerkausrüster Nokia allmählich erste Anzeichen einer Stabilisierung in wichtigen Märkten wie USA und Japan zeigten, werde es für den schwedischen Rivalen Ericsson wohl noch einige Jahre dauern, bis die Geschäfte wieder in Ordnung seien, schrieb Analyst Robert Sanders in einer Studie vom Donnerstag./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.