Deutsche Bank belässt ElringKlinger auf 'Hold' - Ziel 16 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat ElringKlinger vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen.Der Autozulieferer sollte zwar in der Erstausrüstungssparte weitere Fortschritte in puncto Profitabilität erzielt haben, schrieb Analyst Christoph Laskawi in einer Studie vom Dienstag. Allerdings dürfte insgesamt das Hitzeschild-Geschäft weiterhin die Resultate belasten./la/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.