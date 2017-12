Deutsche Bank belässt Drägerwerk auf 'Hold' - Ziel 73 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Drägerwerk Vz":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Drägerwerk auf "Hold" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen.Das Wachstum im europäischen Medizintechnologie-Sektor sollte sich im kommenden Jahr beschleunigen und die Aktienkursentwicklung der Unternehmen den Gesamtmarkt überflügeln, schrieb Analyst Yi-Dan Wang in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Bei Drägerwerk dürfte jedoch eine erneute Investitionsrunde eine weitere Margenerholung in den kommenden beiden Jahren verhindern./tav/mis Datum der Analyse: 01.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.