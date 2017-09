Deutsche Bank belässt Deutsche Euroshop auf 'Hold' - Ziel 39 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche EuroShop":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Deutsche Euroshop nach einer Veranstaltung des Einkaufszentren-Investors in Brünn auf "Hold" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen.Er habe von dem jüngsten Zukauf in der tschechischen Stadt einen positiven Eindruck bekommen, schrieb Analyst Markus Scheufler in einer Studie vom Mittwoch. Weil er kurzfristig für die Aktie aber weder positive noch negative Kurstreiber sehe, bleibe es beim neutralen Votum./ajx/zb Datum der Analyse: 06.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.