Deutsche Bank belässt Delivery Hero auf 'Hold' - Ziel 50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Finanztrends Video zu Delivery Hero



mehr >

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Hold" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. App-Bestellungsdaten aus Südkorea verstärkten die Sorge um die Nachhaltigkeit der Nachfrage nach Essenslieferungen bei höheren Gebühren, schrieb Analystin Silvia Cuneo in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie reagierte damit auf Berichte, wonach die Südkoreaner aufgrund höherer Kosten und Mindestbestellmengen im Vormonat weniger Essen nach Hause bestellt hätten - auch bei der dortigen Delivery-Hero-Tochter./ag/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2022 / 06:40 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.