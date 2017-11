Deutsche Bank belässt Covestro auf 'Buy' - Ziel 88 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Covestro auf "Buy" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen.Weitere Produktionsausfälle in der Branche sprächen für einen kurzfristig sehr engen Markt für die Schaumstoff-Komponente MDI, schrieb Analyst Tim Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Anleger seien für die Polyurethan-Sparte des Kunststoffkonzerns also zu pessimistisch./ag/tih Datum der Analyse: 28.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.