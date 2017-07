Deutsche Bank belässt Covestro auf 'Buy' - Ziel 83 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Aktie der Bayer-Kunststoffbeteiligung Covestro nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen.Diese habe sein Vertrauen in das langfristige Wachstumspotenzial des Chemiekonzerns und in die Nachhaltigkeit der aktuellen Profitabilität weiter gestärkt, schrieb Analyst Tim Jones in einer Studie vom Montag./gl/mis Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.