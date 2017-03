Deutsche Bank belässt Continental AG auf 'Hold' - Ziel 200 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Continental nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen.Die endgültigen Jahresresultate des Autozulieferers und Reifenherstellers enthielten einige interessante Details wie etwa den leicht gedämpften Tonfall mit Blick auf den Ausblick, optimistische Aussagen zum Zuliefergeschäft und einen implizit erwarteten Margenrückgang in der Reifensparte, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer Studie vom Freitag. Continental sei ein gut geführtes Unternehmen, das von Megatrends in der Branche profitiere. Allerdings spiegelten die Konsensschätzungen die Chancen schon wider und lägen klar über den Unternehmenszielen./gl/fbr Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.