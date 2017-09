Deutsche Bank belässt CRH auf 'Hold' - Ziel 32 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "CRH":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für CRH auf "Hold" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen.Die Übernahmepläne der Iren seien keine Überraschung, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer Studie vom Freitag. Der Vorstoß in Richtung Ash Grove Cement komme allerdings etwas schneller als wohl für die meisten erwartet. Komme CRH zum Zuge, würde das ihre Ergebnisschätzung für 2018 um bis zu 7 Prozent nach oben treiben, so die Expertin. Damit würde der jüngste Verkauf weitgehend kompensiert./ag/ajx Datum der Analyse: 22.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.