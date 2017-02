Deutsche Bank belässt CRH auf 'Hold' - Ziel 32 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "CRH":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für CRH auf "Hold" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen.Die angekündigte Erhöhung der Infrastrukturausgaben in den USA und die robusteren Prognosen für das US-Wirtschaftswachstum sollten die Bautätigkeit in den Vereinigten Staaten weiter ankurbeln, schrieb Analyst Xavier Marchand in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Unter den europäischen Baustoffkonzernen dürften Buzzi Unicem und LafargeHolcim am stärksten davon profitieren, CRH wegen der breiteren Aufstellung entsprechend weniger./la/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.