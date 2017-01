Deutsche Bank belässt Bertrandt auf 'Hold' - Ziel 100 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Bertrandt":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung vor Zahlen für Bertrandt auf "Hold" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen.Dem Ingenieurdienstleister stehe ein weiteres schwaches Quartal bevor, schrieb Analyst Christoph Laskawi in einer Studie vom Dienstag. Dabei sollte die geringere Anzahl an Werktagen und der schwache Markt ihren Tribut gefordert haben. Bei Bertrandt sollte die Marge im ersten Geschäftsquartal wieder auf 8 Prozent zurückgefallen sein. Am Ausblick dürfte sich aber nichts ändern./tav/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.