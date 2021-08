Deutsche Bank belässt Bechtle auf 'Hold' - Ziel 170 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Bechtle":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Bechtle nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen.Analyst Uwe Schupp bezeichnete diese in einer am Freitag vorliegenden Studie als stark. Gut sei, dass der IT-Dienstleister keine Marktanteile verliere. Es stelle sich aber die Frage, wann das Unternehmen den großen Auftragsbestand abarbeite./bek/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2021 / 06:34 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.