Deutsche Bank belässt Bayer auf 'Buy' - Ziel 85 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Bayer nach einem Gespräch mit Vorstandschef Werner Baumann auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen.Nach dem in der Vorwoche verfügten US-Verkaufsverbot für den Unkrautvernichter Dicamba wäge der Agrochemiekonzern nun seine möglichen Reaktionen ab, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie. Auf die Finanzkennzahlen für 2020 sollte die neue Sachlage aber nur begrenzten Einfluss haben./edh/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2020 / 02:33 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.