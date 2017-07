Deutsche Bank belässt Bayer auf 'Buy' - Ziel 124 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Bayer vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 124 Euro belassen.Nach der Gewinnwarnung des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Ende Juni rechne er mit einem sehr schwachen Quartal, schrieb Analyst Tim Race in einer Studie vom Freitag. Die Pharmasparte durfte sich solide entwickelt haben, der Gesundheitsbereich Consumer Health sei ein Problem und in der wegen hoher Lagerbestände in Brasilien belasteten Pflanzenschutzsparte CropScience müssten Bereinigungen vorgenommen werden. Die zum Teil an die Börse gebrachte Kunststofftochter Covestro dürfte dagegen ein weiteres sehr starkes Quartal melden./ck/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.