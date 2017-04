Deutsche Bank belässt BMW auf 'Buy' - Ziel 120 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für BMW nach vorläufigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen.Analyst Tim Rokossa sprach in einer Studie vom Freitag von respektablen Ergebnissen. Sie untermauerten, dass die Münchner unter den drei großen deutschen Premium-Autobauern am effizientesten arbeiten. Allerdings sieht er darin keinen Kurstreiber. Dieser sei erst im Jahresverlauf zu erwarten, wenn richtig Schwung in den Produktzyklus komme./tih/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.