Deutsche Bank belässt BMW auf 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat BMW mit Blick auf drohende Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge in europäischen Städten auf "Buy" belassen.Die Entwicklung komme nicht überraschend und steigere die Risiken für den Wert dieser Fahrzeuge sowie für nötige Rückstellungen, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer Branchenstudie vom Dienstag. BMW und Daimler hätten einen relativ hohen Diesel-Anteil in Europa und wären deshalb stärker davon betroffen als Konkurrent Volkswagen. Für beide Premium-Hersteller seien die Auswirkungen aber beherrschbar, auch wenn die Profitabilität leiden sollte./gl/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.