Deutsche Bank belässt BASF auf 'Buy' - Ziel 88 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für BASF nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen.Dort habe der Chemiekonzern den Fahrplan für eine klimaneutrale Produktion bis zum Jahr 2050 präsentiert, schrieb Analyst Tim Jones in einer am Montag vorliegenden Studie. Zu deren Realisierung werde das Unternehmen aber tiefer in die eigenen Taschen greifen müssen. Auf längere Sicht aber dürften die Ergebnisse und der Cashflow von den Maßnahmen profitieren./bek/la Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.03.2021 / 07:01 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.